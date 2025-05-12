İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 48 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerince geçekleştirilen operasyonda 48 bin 570 sentetik hap ile 4 bin 836 adet extacy ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, T.Y. (27) adlı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 48 bin 570 sentetik hap, 4 bin 836 adet extacy ve 924 adet sentetik hap kutusu ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR