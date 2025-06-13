İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 79 Bin Ecza Ele Geçirildi

İzmir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamından yapılan çalışmalarda 79 bin 854 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayraklı ve Karabağlar ilçesinde belirlene adreslere operasyon gerçekleştirildi. Şüphelinin bulunduğu araç ile adreste yapılan armalarda aramalarda 79 bin 854 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli K.C.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR