İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama

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İzmir merkezde 7 adres ve şehirlerarası otobüs terminalinde 2 otobüste yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

İzmir polisinden zehir tacirlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Konak, Çiğli ilçelerinde bulunan 7 adrese ve Bornova ilçesi şehirlerarası otobüs terminalinde 2 otobüse yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 11 kilo 855 gram esrar-skunk, 30 bin 258 adet sentetik ecza, 9 bin 850 adet extacy, bin 100 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. - İZMİR