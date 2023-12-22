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İzmir'de uyuşturucu sevkiyatı operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu sevkiyatı operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu maddelerin parfüm şişelerine gizlendiği ortaya çıktı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir\'de uyuşturucu sevkiyatı operasyonu
22.12.2023 - 19:52,
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Parfüm şişesine uyuşturucu gizlemişler

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu maddelerin parfüm şişesi içerisine gizlendiği ortaya çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkoalan ekipleri, Çimentepe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ve sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan operasyonda, 51 ayrı parfüm şişesine gizlenmiş halde toplam 5 kilo 200 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de uyuşturucu sevkiyatı operasyonu - Son Dakika


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