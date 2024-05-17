İzmir\'de Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Motosikletli Şüpheli Yakalandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapan motosikletli şüpheli yakalandı. Motosiklette yapılan aramada metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen motosikletli şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, H.K. isimli şüphelinin ikametinden motosikletle Alsancak, Güzelyalı, Hatay, Buca ve Karabağlar bölgelerine satış yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri motosikletli şüpheliyi izlemeye aldı. Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda ve motosikleti üzerinde yapılan aramada 880 gram metamfetamin 180 bin 100 Türk Lirası, 1 gram esrar, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7 bin 65 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 adet 7.65 fişek ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli H.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR