İzmir\'de Uyuşturucu Ticareti: Üç Şüpheli Yakalandı

İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, Bayraklı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen Z.Ç. (26), E.K. (29), M.K.Ç. (14) isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde 2 ruhsatsız tabanca, 664 adet sentetik hap, bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - İZMİR