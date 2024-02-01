 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sevgili Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sevgili Yakalandı

İzmir\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sevgili Yakalandı

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.P. ve İ.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. İzmir'den otomobil ile ilçeye uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

01.02.2024 19:36  Güncelleme: 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki sevgili yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.P. (33) ve sevgilisi İ.A.'nın (30) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Çiftin İzmir'den otomobil ile ilçeyi uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Savcılıktan alınan izinle otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken iki sevgili polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.P. ve İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Bergama, İzmir, Polisiye, Adliye, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sevgili Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 20:48:53. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sevgili Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement