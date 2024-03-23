İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, Narko Alan polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı motosikletinin de çalıntı olduğu anlaşılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Alan ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda şüphe üzerine motosikletle yoldan geçen H.G.'yi durdurdu. Yapılan aramada ise, satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin maddeleri ve yeşil reçeteye tabi 112 sentetik hap ve hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan sorgusu yapılan H.G.'nin motosikletinin de çalıntı motosiklet olarak arandığı ortaya çıkarken şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yol temizlemesini beklerken bazıları ise zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesinin ardından, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Gökhan Zan, Turgay Kocakaya ve akrabası Mihal Kocakaya tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Turgay Kocakaya tutuklandı ve Nihal Kocakaya aranıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ailesi tarafından haber alınamayan bir genç, başından vurulmuş halde tarlada ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Aksaray'da halkın huzur ve güvenliği, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şok uygulamalar yapan polis ekipleri, durdurulan araçlarda didik didik arama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol etti. Uygulamalar gece yarısına kadar devam etti ve sabaha karşı da belirli bölgelerde sürdürüldü.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, canlı yayında Hatay'daki gerginlik ve Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmesi sürecini değerlendirdi. Baş, Zan'ın aday gösterildiği iddia edilen ses kaydı sonrası yaşananları açıkladı. Zan ise, partinin kendisine destek olmadığını ifade ederek suçlamaları reddetti.
Tokat-Sivas karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde mart ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi sıfıra indi. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar sıyırma çalışmaları gerçekleştirdi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın, tartıştığı annesini bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, Akhisar mahallesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?