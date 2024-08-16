İzmir'de Yamanlar Dağı'nda ve Çeşme'de Orman Yangını - Son Dakika
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İzmir'de Yamanlar Dağı'nda ve Çeşme'de Orman Yangını

İzmir\'de Yamanlar Dağı\'nda ve Çeşme\'de Orman Yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınına müdahale sürerken, Çeşme ilçesinde de başka bir orman yangını çıktı. Yangınlar nedeniyle gökyüzü dumanlarla kaplandı.

16.08.2024 10:24
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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda ormanlık alandaki yangınla mücadele sürerken, yangından dolayı gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin neredeyse her ilçesinden görünüyor.

Yangın, dün akşam sat 21.10'da Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Alevlere ilk müdahale 21.15'te yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 13 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi gece boyunca çalışma yürüttü. Gün doğumu ile birlikte hava araçları yangına müdahaleye başladı ve 2 uçak, 5 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile de karadan müdahale gerçekleştirildi

Bir yangın da Çeşme'de

Çeşme ilçesi Alaçatı Çakabey mevkiinde de saat 04.50'de çıkan orman dışı yangınına ilk müdahalesi 05.15'te yapılarak, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal ile müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol alma çalışmalarının uzadığı öğrenilirken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yamanlar Dağı'nda ve Çeşme'de Orman Yangını - Son Dakika

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