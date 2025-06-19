İzmir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi mevkiinde bulunan makilik ve otluk alanda çıktı. Yangına ilk müdahale 17.10'da gerçekleştirilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü söndürme çalışmalarına 2 uçak, 3 helikopterle havadan, 15 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile karadan katıldı.

Yangın, ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının başladığı bildirildi.