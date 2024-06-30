İzmir'de yangının çıktığı nokta olarak değerlendirilen bölge böyle görüntülendi - Son Dakika
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İzmir'de yangının çıktığı nokta olarak değerlendirilen bölge böyle görüntülendi

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölge drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar, ormanlık alanda tutan dumanlar ve çalışma yürüten ekipler yer aldı. Selçuk ilçesindeki alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

30.06.2024 17:07
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İzmir'de yangının çıktığı nokta olarak değerlendirilen bölge böyle görüntülendi

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölge drone ile havadan görüntülendi.

Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle havanın aydınlık olduğu saatlerde ilk müdahaleleri yapmıştı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve ekiplerce karada müdahalelere günün ilk ışıklarına dek devam etti. Her iki yangında da günün ağarmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler tekrardan devreye girdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan olmak üzere dört koldan yangınlarla mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış noktası havadan görüntülendi

Öte yandan yangının çıktığı nokta olarak değerlendirilen Pamucak'taki mevkii, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar, ormanlık alanda tutan dumanlar ve çalışma yürüten ekipler yer aldı.

Yine dün meydana gelen Menderes ilçesindeki ormanlık alandaki yangınla beraber, Selçuk ilçesindeki alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yangının çıktığı nokta olarak değerlendirilen bölge böyle görüntülendi - Son Dakika

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