İzmir'de yapılan baskında 41 adet galera hap ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de yapılan baskında 41 adet galera hap ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

İzmir\'de yapılan baskında 41 adet galera hap ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 farklı adreste yapılan baskında 41 adet galera hap ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler sonucunda 6 kişi tutuklandı.

16.05.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis tarafından 5 farklı adrese yapılan baskında, 41 adet galera hap ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Seferihisar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Seferihisar ilçesinde E.T. (23) isimli şüphelinin uyuşturucu hap kullandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 5 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda, 41 adet galera hap ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Ş., D.Ş., Ö.K., U.E., E.T., Ö.Ş., S.Ş. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Seferihisar, İzmir, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yapılan baskında 41 adet galera hap ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
09:41 Tadilattaki binada doğal gaz patlaması 1 işçi yaralandı Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
08:20 Sızma girişimindeki PKK’lı teröristler, MİT’in saha operasyonuyla öldürüldü Sızma girişimindeki PKK'lı teröristler, MİT'in saha operasyonuyla öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:00:36. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de yapılan baskında 41 adet galera hap ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement