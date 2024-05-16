İzmir\'de yapılan baskında 41 adet galera hap ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis tarafından 5 farklı adrese yapılan baskında, 41 adet galera hap ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Seferihisar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Seferihisar ilçesinde E.T. (23) isimli şüphelinin uyuşturucu hap kullandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 5 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda, 41 adet galera hap ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Ş., D.Ş., Ö.K., U.E., E.T., Ö.Ş., S.Ş. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR