İzmir\'de yasa dışı silah ticareti yapan çiftin evine operasyon

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan ve sevgili oldukları öğrenilen çiftin evine operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Çalıkuşu Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan ve sevgili oldukları öğrenilen C.G.Ç. (30) ile C.K.'nin (30) yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda dün adrese gerçekleştirilen operasyonda, 11 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 23 tabanca fişeği, tabanca imalatında kullanılan malzemeler ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili C.G.Ç. ve sevgilisi C.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan olayın şüphelilerinden C.G.Ç.'nin yağma, gasp, kasten yaralama ve oto hırsızlığı suçlarından 34 adet kaydının bulunduğu ortaya çıktı. - İZMİR