İzmir'de yolcuların olduğu belediye otobüsüne tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de yolcuların olduğu belediye otobüsüne tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yolcuların bulunduğu belediye otobüsü ile şerit ihlali yaptığı iddia edilen bir tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

12.03.2024 20:27  Güncelleme: 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yolcuların olduğu belediye otobüsüne tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Şerit ihlali yaptığı ileri sürülen tır, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İZMİR - İzmir'in Gaziemir'de, içerisinde yolcular bulunan belediye otobüsünün şerit ihlali yaptığı ileri sürülen tırla çarpışmamak için ormana direksiyon kırdığı olayda tır, otobüsün körük kısmına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 07.15 sıralarında Gaziemir Sarnıç Orman Yolu Mevkii'nde meydana geldi. Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı 34 DA 5430 plakalı belediye otobüsünün sürücüsü H.D. karşı yönden şerit ihlali yaparak geldiği ileri sürülen E.Ç. idaresindeki 34 GF 1118 plakalı tıra çarpmamak için ormanlık alana direksiyon kırdı. Bu esnada tır, otobüsün körük kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar otobüs içerisinde sağa sola savrulurken, ihbar üzerine adrese polis, 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 yolcu hayatını kaybetti

Yaralı durumda bulunan tır sürücüsü E.Ç. ile 3 yolcu, adrese gelen sağlık ekiplerine ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık çalışanlarınca yapılan incelemelerde ise yolculardan 43 yaşındaki Erhan Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Belediyeden kazayla ilgili açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyada kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı ESHOT otobüsümüz, saat 07.15 sıralarında, Sarnıç Orman Yolu Mevkii'nde, karşı yönden şerit ihlali yaparak gelen TIR'a çarpmamak için sağa manevra yapmıştır. Buna rağmen TIR, otobüsün körük kısmından çarpmıştır. Kazada bir yolcu hayatını kaybetmiştir. Yaralanan üç yolcu ise tedavi altındadır. Genel durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Yaşamını yitiren yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, acı haberi duyarak olay yerine gelen cenaze yakınları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gaziemir, İzmir, İzmir, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yolcuların olduğu belediye otobüsüne tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
12:19 İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 20:41:01. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de yolcuların olduğu belediye otobüsüne tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement