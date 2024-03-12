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İzmir'de yolcuların olduğu belediye otobüsüne tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Şerit ihlali yaptığı ileri sürülen tır, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İZMİR - İzmir'in Gaziemir'de, içerisinde yolcular bulunan belediye otobüsünün şerit ihlali yaptığı ileri sürülen tırla çarpışmamak için ormana direksiyon kırdığı olayda tır, otobüsün körük kısmına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 07.15 sıralarında Gaziemir Sarnıç Orman Yolu Mevkii'nde meydana geldi. Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı 34 DA 5430 plakalı belediye otobüsünün sürücüsü H.D. karşı yönden şerit ihlali yaparak geldiği ileri sürülen E.Ç. idaresindeki 34 GF 1118 plakalı tıra çarpmamak için ormanlık alana direksiyon kırdı. Bu esnada tır, otobüsün körük kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar otobüs içerisinde sağa sola savrulurken, ihbar üzerine adrese polis, 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 yolcu hayatını kaybetti

Yaralı durumda bulunan tır sürücüsü E.Ç. ile 3 yolcu, adrese gelen sağlık ekiplerine ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık çalışanlarınca yapılan incelemelerde ise yolculardan 43 yaşındaki Erhan Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Belediyeden kazayla ilgili açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyada kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı ESHOT otobüsümüz, saat 07.15 sıralarında, Sarnıç Orman Yolu Mevkii'nde, karşı yönden şerit ihlali yaparak gelen TIR'a çarpmamak için sağa manevra yapmıştır. Buna rağmen TIR, otobüsün körük kısmından çarpmıştır. Kazada bir yolcu hayatını kaybetmiştir. Yaralanan üç yolcu ise tedavi altındadır. Genel durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Yaşamını yitiren yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, acı haberi duyarak olay yerine gelen cenaze yakınları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.