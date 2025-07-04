İzmir'de Yolsuzluk Soruşturmasında CHP İl Başkanı ve Eski İZBETON Müdürü Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Yolsuzluk Soruşturmasında CHP İl Başkanı ve Eski İZBETON Müdürü Tutuklandı

İzmir\'de Yolsuzluk Soruşturmasında CHP İl Başkanı ve Eski İZBETON Müdürü Tutuklandı
04.07.2025 18:02  Güncelleme: 18:07
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İzmir'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 157 kişiye gözaltı kararı verilmişti.

İzmir'de yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun dahil olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 1 Temmuz günü yapılan operasyonda, şüphelilerden 137'si yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden eski İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da dahil 119 kişi, Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer 18 şüpheli ile ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

14 tutuklama

Aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 14 kişinin tutuklu yargılanmasına karar verilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 kişi de sulh ceza mahkemesine sevk edildi. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Ertan Dikmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yolsuzluk Soruşturmasında CHP İl Başkanı ve Eski İZBETON Müdürü Tutuklandı - Son Dakika

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