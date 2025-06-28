İzmir\'de Züccaciye Mağazası Açılışında İzdiham

İzmir'in Menderes ilçesinde yeni açılan bir züccaciye mağazasının açılışa özel fiyatlarla satış yapacağını duyan yüzlerce kişi mağaza önüne akın etti. Kapıların açılmasıyla birlikte yaşanan izdihamda vatandaşlar adeta birbirini ezdi.

Olay, Menderes ilçesinde açılışı yapılan bir züccaciye mağazasında yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalığın biriktiği mağaza önünde, indirimli ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak kapılar açılır açılmaz kalabalık kontrolsüz şekilde mağazaya hücum etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İZMİR