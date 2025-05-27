Fast-food restoranında skandal! Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Fast-food restoranında skandal! Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı

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Fast-food restoranında skandal! Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı
27.05.2025 19:40
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Fast-food restoranında skandal! Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı
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İzmir Buca'da bir fast-food restoranında genç bir çalışan, yüksek sesle azarlanıp paspas yapmaya zorlandı. Gözyaşlarına hakim olamayan genç çalışan, yaşadığı bu durum karşısında ne yapacağını bilemezken, restoranın müşterileri yetkili şahsa tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü bir fast-food zincirinin İzmir'in Buca ilçesindeki restoranında skandal bir olay yaşandı. Restoran yöneticisi, genç çalışanı müşterilerin yanında yüksek sesle azarlayıp yeniden paspas yapmaya zorladı.

HERKESİN İÇİNDE AZARLANINCA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Genç çalışan, gördüğü tavır karşısında gözyaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başladı. O andan itibaren restoranda ortalık karıştı.

"SEN KENDİNİ NE SANIYORSUN?"

Bir müşteri, restoran yöneticisine tepki gösterdi. Müşteri yöneticiye, "Sen kendini ne sanıyorsun?" derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışma esnasında genç çalışanın yerleri silmeye devam ettiği görüldü.

İnsan Hakları, İş Dünyası, 3-sayfa, Hakim, İzmir, Yaşam, Buca, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fast-food restoranında skandal! Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Görmüş:
    Izmir'in zenginleri o çocuğa sahip çıkıp güzel bi iş versin. o fast food da boykot edin kimse gitmesin 66 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Yönetici olmuşsun ama insan olamamışsın. 14 0 Yanıtla
  • Seref Karabacak:
    kendimizmi hayal edicsz 13 0 Yanıtla
  • Flankes0107:
    orda yemek yiyenlerede yazıklar olsun 12 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fast-food restoranında skandal! Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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