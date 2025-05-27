Dünyaca ünlü bir fast-food zincirinin İzmir'in Buca ilçesindeki restoranında skandal bir olay yaşandı. Restoran yöneticisi, genç çalışanı müşterilerin yanında yüksek sesle azarlayıp yeniden paspas yapmaya zorladı.
Genç çalışan, gördüğü tavır karşısında gözyaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başladı. O andan itibaren restoranda ortalık karıştı.
Bir müşteri, restoran yöneticisine tepki gösterdi. Müşteri yöneticiye, "Sen kendini ne sanıyorsun?" derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışma esnasında genç çalışanın yerleri silmeye devam ettiği görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fast-food restoranında skandal! Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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