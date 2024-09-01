İzmir'deki intikam cinayeti kamerada - Son Dakika
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İzmir'deki intikam cinayeti kamerada

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen intikam cinayeti, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Cinayetin ardında bir hafta önce yaşanan bıçaklama olayının olduğu belirtiliyor. Şüpheli D.K. ise hala aranıyor.

01.09.2024 16:18
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İzmir'deki intikam cinayeti kamerada

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen cinayet, olayın meydana geldiği iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Cengizhan Mahallesi 1620/20 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.K adlı bir kişi motosiklet ile sokağa gelerek husumetlisi olduğu Muhammed Umut Demirbuğa ve kardeşi Ö.D.'ye tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ö.D. bacağından vurulurken, Muhammed Umut Demirbuğa kaçarak bir markete sığındı. Demirbuğa'yı markete kadar motosikletle kovalayan D.K., daha sonra tabancayla markete ateş açtı ve motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Muhammed Umut Demirbuğa kafasından, market sahibi E.K. ise bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralanan Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Umut Demirbuğa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirbuğa'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan meydana gelen olay, olayın gerçekleştiği marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, marketin önüne doğru koşarak gelen Muhammed Umut Demirbuğa'nın arkasından motosikletle gelen ve başında kask olan D.K. tarafından kovalandığı, markete girmek isterken tabancayla vurulduğu, daha sonra markette yere düştüğü esnada motosikletten inen saldırganın bir el daha ateş ettiği anlar yer aldı.

1 hafta önce bıçaklanmış

Öte yandan yapılan çalışmalarda, cinayete kurban giden Muhammed Umut Demirbuğa'nın bir hafta önce D.K.'yi omzundan bıçakladığı, aralarında bu yüzden husumet bulunduğu öne sürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli D.K.'nin olayda kullandığı motosiklet ise olayın meydana geldiği adresin yakınlarında terk edilmiş vaziyette bulundu. Cinayet şüphelisi D.K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki intikam cinayeti kamerada - Son Dakika

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