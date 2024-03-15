İzmir Valisi Süleyman Elban, Kemalpaşa'daki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Kemalpaşa'daki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

İzmir Valisi Süleyman Elban, Kemalpaşa\'daki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

İzmir Valisi Süleyman Elban, Kemalpaşa'daki bir lojistik firmasının soğuk hava deposunda çıkan yangına dair incelemelerde bulundu. Yangın, saat 10.30 sıralarında başladı ve alevler tüm binayı kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, depoda bulunan kimyasal maddelerin yanması çalışmaları güçleştirdi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınsa da söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

15.03.2024 15:52
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Kemalpaşa'daki bir lojistik firmasının soğuk hava deposunda çıkan yangına dair incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda saat 10.30 sıralarında başladı. Alevler tüm binayı biranda kaplarken, bölgeye, 16 itfaiye, 3 ambulans, 5 su tankeri sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaktan bile görülebildiği yangına ekipler tüm gücüyle müdahale ederken, depoda bulunan kimyasal maddelerin yanması ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği öğrenildi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınsa da ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Takviye ekiplerinin sevk edildiği yangında zaman zaman patlamalarda yaşanıyor. Öte yandan, yangında ölen veya yaralananın da olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine dair ise teknik ekibin çalışmaları sürüyor.

Yangının olduğu alana gelen ve yangına dair bilgi aldıktan sonra basın açıklamasında bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bir depomuzda saat 10.15 itibarıyla bir yangın çıkıyor ve arkada gördüğünüz üzere depo tamamen yanmış durumda. İçinde hem plastik malzemeler, hem de kimyevi malzemeler olduğu için ara ara patlamalar meydana geliyor. O patlamalar neticesinde yangın daha hızla yayıldı. Şu anda 16 itfaiyemiz, 3 ambulansımız 5 su tankerimiz ve diğer tüm ekipler burada. Yangınla ilgili içimizi rahatlatan şey ise herhangi bir can kaybının olmayışı. Fakat büyük maddi hasar var. İçeride çok farklı türde malzeme depolanmıştı. Can kaybı ve yaralanan olmaması bizim için büyük teselli. Ben ilgili firma sahiplerine ve tüm çalışanlara geçmiş olsun diyorum" dedi.

Yangının çıkışıyla ilgili herhangi bir neden belli olmadığını da söyleyen Elban, "Teknik ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor. Diğer tüm kamera kayıtları da el altında tutuluyor. Onlarla ilgili teknik inceleme sürüyor. Kısa süre içerisinde de teknik rapor ortaya çıkar. Şu an ne kadar maddi zarar olduğunu bilmiyoruz. İçindeki malzemelerin niteliğine göre farklılık arz edebilir" ifadelerini aktardı.

Yangına dair konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ise şu ifadelere yer verdi:

"Yangının neden çıktığı belli değil ama itfaiye söndürme çalışmalarına devam ediyor. Şu anda can kaybının yaşanmamış olması bizim için önemli. İçeride yanıcı maddelerin olması dolayısıyla da sürekli patlamalar meydana geliyor. Kontrol altına alındıktan sonra sebebi araştırılıp ortaya çıkacak." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Valisi Süleyman Elban, Kemalpaşa'daki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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