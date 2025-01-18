Devlet okulunda şampanya skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı

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Icardi bir kez daha baba mı oluyor?

Acil servisler dolup taşarken Memişoğlu\'na soruldu: Salgın mı var?

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nun bahçesinde geçtiğimiz haziran ayındaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişi okul bahçesinde şampanya patlattı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OKUL İÇİNDE KADEH KALDIRIP İÇKİ İÇTİLER

Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Görüntüler veliler tarafından tepkiyle karşılandı.