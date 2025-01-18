Devlet okulunda şampanya skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Devlet okulunda şampanya skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı

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İzmir'de bir devlet okulunda öğretmenlerin mezuniyet kutlaması sırasında şampanya patlatmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmenlerin okul içinde dans edip içki içtiği anlar yer aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.01.2025 13:47
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İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nun bahçesinde geçtiğimiz haziran ayındaki mezuniyet töreninde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişi okul bahçesinde şampanya patlattı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OKUL İÇİNDE KADEH KALDIRIP İÇKİ İÇTİLER

Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı. Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü. Görüntüler veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Devlet okulunda şampanya skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA

3-sayfa, Bornova, Güncel, Eğitim, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Devlet okulunda şampanya skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cocukluk askimsin:
    öğretmenler az maaş alıyor kanki geçinemiyorlar kanki varya bu hükümet en çok asgari ücretli ve emekliye kıydı. hakkımız kalsın ahirette iki elim yakanda reissss 0 0 Yanıtla
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