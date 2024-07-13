İzmir'deki rüşvet operasyonunda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki rüşvet operasyonunda 15 kişi tutuklandı

İzmir'de, Aliağa gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik gerçekleştirilen 50 milyon TL'lik rüşvet operasyonunda, gözaltına alınan 77 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyon kapsamında 8 ilde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler belirlendi ve rüşvet suçuna konu olan miktarın 50 milyon TL olduğu tespit edildi. 41 şüpheli serbest bırakılırken, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kalan 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.07.2024 18:38
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İzmir'deki rüşvet operasyonunda 15 kişi tutuklandı

İZMİR - İzmir'de, Aliağa gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik 50 milyonluk rüşvet operasyonunda, gözaltına alınan aralarında memurlarında olduğu 77 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir'deki "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" soruşturması kapsamında 8 ilde operasyon düzenlenmiş, 77 şüpheli gözaltına alınmıştı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler belirlenirken, rüşvet suçuna konu paranın 50 milyon TL olduğu tespit edildi. Olaya karşıan şüphelilerden 41'i serbest bırakılırken, 21'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kalan 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Aliağa, İzmir, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki rüşvet operasyonunda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

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