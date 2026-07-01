Dikili Bademler'de alevlerle mücadele sabaha kadar sürdü - Son Dakika
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Dikili Bademler'de alevlerle mücadele sabaha kadar sürdü

Dikili Bademler\'de alevlerle mücadele sabaha kadar sürdü
01.07.2026 10:33  Güncelleme: 10:41
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İzmir'in Dikili ilçesi Bademler Mahallesi'ndeki Yahşi Tepesi'nde dün akşam çıkan makilik yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışmasıyla sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Çevredeki evlerin zarar görmemesi için önlemler alındı.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'ndeki Yahşi Tepesi'nde makilik alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri çevredeki evlerin zarar görmemesi için yoğun önlem aldı. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Dikili ilçesine bağlı Bademler Mahallesi Yahşi Tepesi'ndeki makilik alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1 adet 15 tonluk su tankeri, 2 adet 3,5 tonluk arazöz, 1 kılavuz araç ve 11 personel ile olay yerine hareket etti. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çalışma başlattı. Sabah saatlerine kadar süren yangın kontrol altına alınsa da ekipler tedbir amaçlı bölgede bekletildi. Ayrıca, çevredeki evlerin zarar görmemesi için önlem alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda personel de bölgeye intikal ettirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Dikili, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dikili Bademler'de alevlerle mücadele sabaha kadar sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dikili Bademler'de alevlerle mücadele sabaha kadar sürdü - Son Dakika
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