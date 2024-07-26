İzmir Dikili'de Orman Yangınına Ekip Takviyesi - Son Dakika
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İzmir Dikili'de Orman Yangınına Ekip Takviyesi

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, evlere yakın olması sebebiyle ekip sayısının artırılmasını gerektirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

26.07.2024 16:53
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İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınının evlere yakın olmasından dolayı ekip takviyesi yapıldı.

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ilk müdahalesini yapan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yerleşim yerine yakın olması sebebiyle ekip sayısını artırdı. Ekipler; an itibariyle 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Dikili'de Orman Yangınına Ekip Takviyesi - Son Dakika

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