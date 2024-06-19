İzmir Dikili'de Yazlık Sitenin Yakınında Yangın Çıktı - Son Dakika
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İzmir Dikili'de Yazlık Sitenin Yakınında Yangın Çıktı

İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan yazlık siteye yakın otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek sitenin tahliye edilmesine neden oldu. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

19.06.2024 02:06
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İzmir'in Dikili ilçesinde yazlık siteye yakın otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle sitenin tahliye edildiği öğrenildi.

Yangın gece saatlerinde ilçeye bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bulunan Bimeyko Sitesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerinin yakınına sıçrayınca sitedeki vatandaşlar panik yaşadı. Öte yandan sitenin tedbir amacıyla tahliye edildiği de öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Dikili'de Yazlık Sitenin Yakınında Yangın Çıktı - Son Dakika

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