İzmir Emniyet Müdürlüğü 2023 Yılında Suçluların Korkulu Rüyası Oldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında yaptığı çalışmalarla suçluların korkulu rüyası oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler tarafından 2023 yılında yapılan çalışmalarda; 937 ruhsatsız tabanca, 191 ruhsatsız pompalı tüfek, 169 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet bilye atar tabanca, 63 kg 390 gram narkotik madde, 115 bin 170 adet uyuşturucu hap, 242 adet çalıntı ve 181 adet şase numarası kazılmış motosiklet ele geçirildi.

5 bin 281 şüpheli yakalandı

Ayrıca 428 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 5 bin 523 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 8 bin 789 yoklama kaçağına işlem yapıldığı belirtildi. Bin 72 tanesi kesilmiş hapis cezasıyla aranan 5 bin 281 şüpheli ise yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği tarafından 2023 yılı boyunca çalışmalarda ise cana karşı ve mala karşı işlenen suçlardan toplam 829 şüpheliye, narkotik suçlarından 277 şüpheliye, 6 bin 136 SKM suçundan 34 şüpheliye, kaçakçılık suçlarından 5 şüpheliye olmak üzere toplamda bin 145 şüpheliye işlem yapıldı.

74 bin 268 kişinin suç kaydı bulunuyor

Operasyonlarda, 25 adet silah, 3 bin 370 gram esrar uyuşturucu maddesi, 15 bin 931 adet uyuşturucu hap, 4 bin 221 gram metamfetamin, 20 gram kokain maddesi ele geçirilirken 857 adet suç eşyası ise sahibine teslim edildi. Ayrıca 117 bin 433 şüphelinin sorgulandığı, bu şüphelilerden 74 bin 268 kişinin suç kayıtlarının olduğu ve 2 bin 15 şüphelinin arandığının öğrenildiği bilgisi aktarıldı. - İZMİR