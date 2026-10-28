İzmir Gaziemir\'de belediye otobüsünde halı tartışması kavgaya dönüştü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde belediye otobüsünde yolcu ile şoför arasında halı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziemir Belediyesi önü Önder Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki belediye otobüsünde şoför ile bir yolcu arasında iddiaya göre halı taşınması yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından sürücü aracı durdurarak arkaya doğru ilerledi ve yolcuya ait halıyı kapıdan dışarı fırlattı. Sürücünün bu tavrına otobüsteki diğer yolcular tepki gösterdi.

Yaşanan kargaşa anları bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.