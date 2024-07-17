İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı

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İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Bergama ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi'nde saat 15.13'te ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR