Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı, 5 günlük ceset bulundu

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde yer alan 3 katlı binada bir daireden kötü koku yayılması üzerine bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 GÜNLÜK CESET BULUNDU

Dairede ikamet eden Hüseyin Yavuz'un (60) akrabalarının yardımıyla polis ekipleri kapıyı açtı. Eve giren ekipler Yavuz'un cansız bedeniyle karşılaştı. Yavuz'un cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekiplerce yapılan ilk incelemede, cesedin yaklaşık 5 günlük olduğu değerlendiriliyor.

SAHTE ALKOL ŞÜPHESİ

Pet şişede alkol bulan ve zehirlenme şüphesini de değerlendiren polis ekipleri, alkolden alınan numuneyi incelenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderdi.