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İzmir Karaburun'daki orman yangını kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Karaburun ilçesinde bulunan makilik alanda, saat 14.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale etti.

Alevler, ekiplerin etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.