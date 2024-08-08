İzmir Karşıyaka\'da Şüphelilerin Gasp Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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İzmir Karşıyaka'da, darp ettikleri kişinin cep telefonunu ve kredi kartlarını gasp eden şüphelilerin marketten alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 7 Temmuz saat 01.10 sıralarında Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A.'yı önce darp ederek zorla telefonunu ve kredi kartlarını alıp daha sonra da kredi kartlarıyla 3 bin 500 TL civarında market alışverişi yapan 3 şüpheli, marketin güvenlik kamerasıyla anbean kayda alındı.

5 noktada 20 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandılar

İş yerindeki görüntülerin yanı sıra 5 ayrı noktada 20 saatlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şahıslar yapılan çalışmalar sonucunda, 6 Ağustos günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla Torbalı ilçesindeki adreslerinde kıskıvrak yakalandı. Operasyonda mağdura ait telefon ele geçirilirken, gözaltına alınan A.K., M.S.S., ve E.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR