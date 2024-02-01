İzmir Kemeraltı Çarşısı\'nda Yangın: Can Kaybı ve Yaralanan Olmadı

İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan hediyelik eşya dükkanında çıkan yangın, daha sonra yanında yer alan dükkanlara da sıçradı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.
İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Kızlarağası Han'ı karşısındaki hediyelik eşya dükkanının ikinci katında, henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yan taraftaki iş yerlerine de sıçrayan alevler 4 dükkanı da sardı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle bölgede yoğun duman oluşurken birçok iş yeri de tahliye edildi.
Kepenkler kesilerek müdahale edildi
Öte yandan, yangının çıktığı bazı dükkanların kepenklerinin kapalı olması sebebiyle, itfaiye ekipleri kepenkleri keserek yangına müdahale etti. Bölgede oluşabilecek patlama ihtimaline karşı da polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemlerini aldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.
"Yangından çok gündem sigorta"
Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Kemeraltı'nın en büyük korkusu bu yangınlar. Yangının gündüz çıkması bizim için maalesef bir avantaj. Buna seviniyoruz. Giriş yollarına denk gelmesi çok önemli. Araçların giremediği sokaklar mevcut. Yangın sabah esnafımızın dükkanı açmasından itibaren parlamış. Ardından yan yana bulunan 3 tane dükkana ve arkaya sıçramış. Dükkanların çatısında ve eşyalarda büyük hasar oluştu. Yangınla ilgili geçtiğimiz ay bu bölgenin karşısında, itfaiyemize eğitim verdik ve yangın dolapları koydurmuştuk. İlk müdahaleyi esnaf yapsın diyorduk ama patlama ve o andaki stresle iş büyümüş. İçeride de plastik süs eşyaları var. Onlar da yangını çoğaltmış. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Fakat yangından çok gündem sigorta. Kemeraltı'nın sit alanı bölgesi olmasından dolayı birçok işyerine sigorta yatmıyor. Esnafımızın bu konuda oldukça mağduriyeti bulunuyor" dedi.
Kemeraltı'nda altyapıyı da başlattıklarını belirten Girgin, "Çok büyük adım atıldı ve 3 yıl daha sürecek. Yangına ilgili korumayı, her yaptığımız altyapıda, yeni yangın dolaplarıyla sağlamaya çalışıyoruz. Bu hayatın bir gerçeği. Önlemi almak da esnafımızın sorumluluğu. Deprem ve yangın bu tür tarihi alanlarda, göz ardı edilemeyecek bir durum. Çok daha farklı önlemlerin alınması gerekiyor. Bunlar da Belediye ve Valiliğin alacağı önlemlerle de sağlanabilir" diye konuştu.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor. - İZMİR
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