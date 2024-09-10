İzmir Körfezi'nde Kirlilik ve Balık Ölümleri İnceleme Altında - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde Kirlilik ve Balık Ölümleri İnceleme Altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından inceleme başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon lira ceza kesildi ve suç duyurusunda bulunuldu.

10.09.2024 10:21
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından inceleme başlattı. Bakanlığa bağlı uzman ekipler ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı, bölgeye sevk edildi.

İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon lira ceza kesildi. Belediyeye ait 2 atık su arıtma tesisinin standardın üzerinde kirlilik içeren suyu Körfez'e deşarj ettiği belirlenirken sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj etmişler

22 ve 23 Ağustos tarihlerinde yaşanan kirliliğin karasal kaynaklı olup olmadığını tespit etmek için ekipler tarafından, Körfez'e dökülen derelerden ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alındı. Bu analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri'nin, 'çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde' kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edildi.

Suç duyurunda bulunuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Amonyak değeri 50 kat fazla çıkmıştı

Balık ölümleri sonrası Bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde İzmir Körfezi'nde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmişti. Körfez'de 6 miligram/litreye olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8; yer yer 0'a düştüğü tespit edilmişti. Balıkların oksijensizlik yüzünden öldüğü tespit edilmişti.

Balık ölümleri devam ediyor

İzmir Körfezi'nde 9 Eylül'de de deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Körfezi'nde Kirlilik ve Balık Ölümleri İnceleme Altında - Son Dakika

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