İzmir Menderes'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Menderes ilçesinde ormanlık alanda saat 13.35'te henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale etti.

Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR