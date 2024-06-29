İzmir Menderes'teki yangının ardından bir yangında Çeşme'de başladı Bir başka yangında da İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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İzmir Menderes'teki yangının ardından bir yangında Çeşme'de başladı Bir başka yangında da İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangının ardından Çeşme'de başka bir yangın çıktı. Ekipler, her iki yangına da havadan ve karadan müdahale ediyor. Ayrıca, Çeşme-İzmir otobanı yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

29.06.2024 17:40
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İzmir Menderes'teki yangının ardından bir yangında Çeşme'de başladı

Bir başka yangında da İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının ardından bir yangında Çeşme'de çıktı. Ekipler, o yangına da havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Öte yandan, bir başka yangında da Çeşme-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı.

Menderes ilçesinde çıkan, 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracının yer aldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bir yangın haberi de Çeşme'den geldi. Çeşme Germiyan Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıkan yangına; 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Otoban trafiğe kapandı

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Menderes'teki yangının ardından bir yangında Çeşme'de başladı Bir başka yangında da İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Menderes'teki yangının ardından bir yangında Çeşme'de başladı Bir başka yangında da İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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