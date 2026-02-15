Menemen'de istinat duvarı çöken bölgede çalışmalar ikinci gününde - Son Dakika
Menemen'de istinat duvarı çöken bölgede çalışmalar ikinci gününde

15.02.2026 12:39  Güncelleme: 12:43
İzmir'in Menemen ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 bina hasar gördü ve 151 kişi tahliye edildi. Olay sonrası bölgedeki riskli yapılar için tahliye çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 4 binanın hasar gördüğü ve 151 kişinin tahliye edildiği olayda çalışmalar ikinci gününde devam ediyor. Belediye ekipleri riskin büyümemesi için toprak alanda tahliye işlemi başlattı.

Olay, 29 Ekim Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 7 otomobil ve 4 bina hasar gördü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası riskli bulunan binalardaki vatandaşlar evlerinden çıkarıldı. Çalışmaların ikinci gününde Menemen Belediyesi ekipleri bölgede yoğun bir mesai harcıyor. Ekipler, üst kısımda bulunan toprak alanın göçen yola ve binalara ek yük bindirmemesi için toprak tahliyesi yapıyor. Tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen 151 site sakinin ise belediyelere ait misafirhanelere yerleştirildiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Oktay Doğruöz, arazinin doğal yapısında herhangi bir risk bulunmadığını ve su akışının olağan seyrinde ilerlediğini belirtti. Ek kat kazanmak amacıyla inşaat sahasının kot seviyesinin düşürülmesinin dik bir yamaç oluşumuna neden olduğunu dile getiren Doğruöz, "Bu yamaçta inşa edilen istinat duvarlarının yeterli mukavemete sahip olmaması ve toprağın yağış nedeniyle suya doyması sonucunda söz konusu hadise meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı. Doğruöz, arazinin doğal yapısında yaşanması imkansız olan bu durumun, açıkça zemin kotunun düşürülmesi sebebiyle gerçekleştiğini vurguladı.

Mahalle sakini Osman Büyükşahin, gece saat 03.30 sularında istinat duvarının büyük bir gürültüyle çöktüğünü belirtti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve belediye yetkililerinin süratle intikal ettiğini aktaran Büyükşahin, ekiplerin gerekli güvenlik önlemlerini aldığını ve müdahale kapsamında doğal gaz ekipleri tarafından ana hattın kapatılarak gaz akışının kesildiğini ifade etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte AFAD ekiplerinin kurtarma operasyonlarına başladığını dile getiren Büyükşahin, bölgedeki araçların bir kısmının tahliye edildiğini, çıkarılmayı bekleyen diğer araçlar ile bir motosikletin bulunduğunu söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Menemen, İzmir, Son Dakika

13:16
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
