İzmir Ödemiş'te 4 yıl 8 aydır aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hakkında 8 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıl 8 aydır aranan H.S., JASAT ve ilçe jandarma ekiplerinin 4 Eylül'de düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilen şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hakkında 8 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yılı aşkın süredir aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde emniyet ve asayişin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele kapsamındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda, 4 yıl 8 aydır arandığı belirlenen H.S. isimli şahsın izine rastlandı. Ekipler tarafından 4 Eylül'de düzenlenen başarılı operasyonla H.S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında 8 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen H.S., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlara teslim edildi.
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