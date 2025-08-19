İzmir Otogarı'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
İzmir Otogarı'nda Uyuşturucu Operasyonu

19.08.2025 09:46
İzmir Otogarı'nda gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Otogarı'nda polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, narkotik köpeğinin tepki verdiği kolilerdeki şampuan kutularına gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kolileri teslim almaya gelen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde emanet bölümünde bulunan eşyalar üzerinde narkotik madde arama köpeğiyle birlikte kontroller yaptı. Arama sırasında köpeğin bir koliye tepki vermesi üzerine kutu kontrol edildi. Koli üzerinde yapılan detaylı incelemede ise şampuan kutularının içerisine gizlenmiş şekilde 11 gram esrar ele geçirildi. Bir süre sonra koliyi teslim almaya gelen 3 şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Güncel, izmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
07:19
