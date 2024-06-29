İzmir Selçuk'ta çıkan yangın dron ile görüntülendi

3.Sayfa

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, alevlerin boyutu ise dron ile görüntülendi.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale ettiği yangının boyutu ise dron ile havadan görüntülendi. Bölgede etkili olan rüzgar yangının ilerlemesine sebep oluyor.

Vatandaşlar tahliye edildi

Yangın bölgesine yakın yerdeki bir otel ile otel çalışanlarının kaldığı lojman, güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi. Vatandaşlar ve otel çalışanları eşyalarıyla birlikte konakladıkları yerin dışına çıkartıldı. AFAD ekipleri, vatandaşları araçlarla güvenli bölgeye sevk etti. - İZMİR