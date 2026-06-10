Bornova'da feci kaza: Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde tıra arkadan çarparak altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Süratle gelen aracın tıra adeta ok gibi saplandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Beder (41) idaresindeki 34 HCD 828 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın altına girerek adeta hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Burak Beder'in yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Beder'in cansız bedeni, kaza yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, sürücünün hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda süratle ilerleyen otomobilin, önünde seyreden tıra fren dahi yapamadan adeta ok gibi saplandığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR