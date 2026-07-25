İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi Orman Kampı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seferihisar'dan Gümüldür istikametine seyir halinde olan Hasan Berk (28) idaresindeki 35 DBR 877 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen A.L.G. (58) yönetimindeki 06 FIT 539 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü olay yerinde can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza anında emniyet kemerinin takılı olmadığı belirlenen 35 DBR 877 plakalı aracın sürücüsü Hasan Berk'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Aynı araçta yolcu konumunda bulunan Z.Y.T. (7), İ.T. (19) ve İ.A. (18) ile diğer aracın sürücüsü A.L.G. ve araçta bulunan E.S.G. (27) yaralandı.

Yaralı sürücü gözaltına alındı

Yaralılardan Z.Y.T., İ.T. ve İ.A. ambulanslarla Seferihisar Devlet Hastanesine; sürücü A.L.G. ile E.S.G. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavileri devam eden 5 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, hastanedeki tedavisi tamamlanan 06 FIT 539 plakalı aracın sürücüsü A.L.G., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hasan Berk'in cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.