İzmit Belediye Başkanı Hürriyet\'in Şoförü Mobing İle İşten Çıktı

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hem akrabası hem de özel şoförü olan Hüseyin Ergün mobing iddiasıyla işten çıktı. Emeklerinin karşılığını da alamayan Ergün belediyeyi mahkemeye verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hem akrabası hem de şoförü olan Hüseyin Ergün mobing iddiasıyla işten çıktı. Emeklerini alamayan başkanın sağ kolu belediyeyi mahkemeye verdi. Kocaeli Adliyesi 3. İş Mahkemesi'nde görülen davaya basın mensupları avukatların talebi hakimin talimatıyla alınmadı. Basın mensuplarının önüne hem özel güvenlik hem de polis konuldu. Öte yandan davada nadir görülen bir olay daha gerçekleşti. İlgili sendika temsilci işçiden değil, işverenden taraf oldu.

Mahkemenin ilk celsesi bugün sabah saatlerinde görüldü. Mahkeme heyeti tanıkların ifadelerini dinledi. Mahkemede konuşan davacı tanığı Mehmet Açık, "Ben davacıdan önce EYT ile işten ayrıldım. 6 Şubat deprem çalışmalarından döndükten sonra Fatma hanım ile araları bozuldu. Davacı ile yakındık, sürekli dertleşirdik. Davacı, Fatma Kaplan Hürriyet'in seçim kazanmasında katkılarda bulunmuştur. Başkanın şoförü olduğu için gece-gündüz yanındaydı, sürekli başkan ile birebir temas halindeydi. O dönem yaşadığı sıkıntılar sebebiyle başkanla araları bozuldu. Uzun yıllar birlikte çalıştılar. Şofördü fakat başkanın her şeyiyle ilgilenirdi. Gerek başkan, gerek belediyenin vatandaşlar ile olan sıkıntılarını çözerdi. Mesai saatleri belirgin değildi" dedi.

Davalılar ortak tanıklarından Yasemin Gezer ise verdiği ifadede, "Özel kalem müdürlüğünde sekreter ile çalışmaktaydım. Maaşlar bankadan yatırılmaktadır. Yemek ve servis imkanı yoktur. Kişilerin sözleşmelerine göre bu durum değişiklik gösterebilir. BEKAŞ ile belediye arasında imzalanan sözleşmelere istinaden mesaisini yürüten işçilere giyim yardımı verilmektedir. Öncesinde bu hakkı almaktaydı ancak sonrasında BEKAŞ ile yaşanan kopukluk sebebiyle bir takım sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Bu giyim yardımı belirlenen bir mağazadan takım elbise, ayakkabı ve gömlek şeklinde verilmekteydi. Mesai süreci hakkında net bir şey söyleyemem fakat 45 saati aşan tüm mesailer için kendisine tüm ödemeleri yapılırdı" diye konuştu.

Sendika temsilcisi işveren tarafında oldu

Bir başka ortak tanık Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ise ifadesinde, "1994 yılında belediye girdiğimde davacı belediyenin çay ocağında çalışmaktaydı. 2011 yılına kadar belediyede çalıştım. Davacı aynı zamanda belediye başkanının eşinin halasının çocuğudur. Belediye başkanın milletvekilliği yaptığı dönemde davacının makam şoförlüğü yaptığını, 2019 yılında da başkanın seçilmesinden sonra Ankara'ya getirilerek makam şoförlüğüne devam ettiğini biliyorum. Sendikal sebepler dışında belediye ile bağım kalmamıştır. Davacı aynı zamanda benim üyemdir. Bana birkaç istifa etmek istediğini dile getirmiştir" dedi.

Tanıkların ifadelerinin ardından mahkeme 18 Haziran 2025 gününe ertelendi. - KOCAELİ