İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturmada ifade veren ’Leyla Hanım’ filmi yapımcısı: "Belediyede 196 bin TL teminatım bulunmaktadır"

İstanbul merkezli 5 ilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmit Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında savcılıkta ifadesi alınan ve serbest bırakılan 'Leyla Hanım' filmi yapımcısı şüpheli Koral Altın, " Fatma Kaplan Hürriyet'in 300 bin TL göndermesine şaşırmıştım. Alacaklarım bittikten sonra bu 800 bin TL için kağıt imzalamadım. Belediyede 196 bin TL teminatım bulunmaktadır" dedi. Altın, "Söz konusu belgesel 16 ödüllü olmasına rağmen başkan hanımın inadından ve benle arasının kötü olmasından dolayı yayınlanmadı. Başkan hanım 2024 Belediye seçimlerinden bu belgeseli seçim propagandası olarak kullandı. Hatta seçimlerden önce belgeselin galasını yapıp kendi reklamını yaptı. Belgeselin ücretsiz olarak gösterilmesi için tekliflerde bulunduk ancak kabul etmedi" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmit Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve İzmit'te yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 30'u yakalanmıştı.

"Belgesel için yaklaşık 3 milyon 230 bin TL civarı bir paraya anlaştık. Bu paraların ödenmesi 1 yıldan fazla sürdü"

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Leyla Hanım' filmi yapımcısı şüpheli Koral Altın'ın savcılıkta verdiği ifadesine ulaşıldı. Koral ifadesinde, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i 2021 yılı Nisan ayından beri tanıdığını belirterek, "2022 yılında Leyla Hanım belgeselinin idari yapımcısıydım. Fatma Kaplan Hürriyet'i 2021 yılının nisan ayında tanıdım. Daha önce bu belgeseli çekmek istediklerini ancak çekemediklerini, bu belgeseli tekrardan çekmemi istediler. Belgesel için yaklaşık 3 milyon 230 bin TL civarı bir paraya anlaştık. Bu paraların ödenmesi 1 yıldan fazla sürdü. Belgeseli çektikten sonra başkan hanım belgeselde gözüken kendisinin röportaj yaptığı kısımda görüntüsünün kilolu çıktığını söylediği için tekrardan o bölümün çekilmesini istedi. Biz de, başkan hanımla tekrardan röportaj yapıp bu kısmı yeniden revize ettik. Bunun karşılığında da ve sanatçıların bir günlük gelmelerinden dolayı 800 bin TL para aldım. 500 bin TL'sini elden Burak Güreşen tarafından teslim aldım. Bu paranın Burak Güreşen tarafından kimden alındığını bilmiyorum. Burak Güreşen evime gelip bizzat parayı teslim etti. Hesap hareketlerim incelendiğinde Fatma Kaplan Hürriyet 300 bin TL geri kalan ödemeyi, hesabıma kendi şahsi hesabından gönderdi. Şahsi hesabından neden gönderdiği hakkında bir fikrim yoktur. Bu ödemelerin karşılığından herhangi bir şekilde imza atmadım" şeklinde konuştu.

"Belediyede 196 bin TL teminatım bulunmaktadır"

İfadesine devam eden şüpheli Altın, "Fatma Kaplan Hürriyet'in 300 bin TL göndermesine şaşırmıştım. Alacaklarım bittikten sonra bu 800 bin TL için kağıt imzalamadım. Belediyede 196 bin TL teminatım bulunmaktadır. Söz konusu belgesel 16 ödüllü olmasına rağmen başkan hanımın inadından ve benle arasının kötü olmasından dolayı yayınlanmadı. Başkan hanım 2024 Belediye seçimlerinden bu belgeseli seçim propagandası olarak kullandı. Hatta seçimlerden önce belgeselin galasını yapıp kendi reklamını yaptı. Belgeselin ücretsiz olarak gösterilmesi için tekliflerde bulunduk ancak kabul etmedi" dedi.

Savcılık tarafından, Turgut Koç'un hesabına 6 Mayıs 2022 tarihinde 100 bin TL para gönderdiğinin tespit edilmesine ilişkin yöneltilen soruya, Altın, "Belediyeden ödememi doğrudan alamıyordum. Ödememin bir kısmını YK Otomotivden almıştım. Bu firma hesabıma yaklaşık 1 milyon TL para gönderdi. Paranın neden belediye tarafından değil de bu firma tarafından gönderildiğini bilmiyorum. Belediyenin o dönem Mali İşler Müdürü Seyhan hanıma sorduğumda başkanın bu yönde bir talimatı olduğunu söylemişti. Daha sonradan belediyeden ödememi aldığımda 900 bin TL'sini YK Otomotive geri gönderdim. YK Otomotivdeki yetkililer 100 bin TL'sini ise Turgut Koç'a göndermemi söylediler, bende Koç'a, 100 bin TL para gönderdim. Daha sonradan Seyhan Hanıma dekontu göndererek 'bu şekil saçma bir iş olur mu' dedim. Neden bu yolu izlediklerini bilmiyorum. Bunlarla ilgili belgeler mevcuttur. Dosyama sunacağım" dedi.