İzmit Körfezi'nde Fırtına - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde Fırtına

Kocaeli'de akşam saatlerinde etkili olan fırtına, İzmit Körfezi'nde dalgaların kıyıya vurmasına ve balıkçı teknelerinin sallanmasına sebep oldu. Körfez ilçesinde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar sahile vururken, İzmit ilçesinde ise ağaç dalları kaldırıma düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmaması sağlandı.

12.02.2024 20:23
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İzmit Körfezi'nde fırtına

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde etkili olan fırtına sebebiyle dalgalar kıyıya vurdu, balıkçı tekneleri beşik gibi sallandı.

Kocaeli'de akşam saatleri itibariyle kent genelinde fırtına etkili oldu. İzmit Körfezi'ne sahili bulunan ilçelerde fırtına şiddetini arttırdı. Körfez ilçesi Tütinçiflik sahilinde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar kıyıya vurdu. Balıkçı tekneleri ise beşik gibi sallandı. İzmit ilçesi Seka Devlet Hastanesi mevkiinde ise ağaç dalları kaldırıma düştü. Şans eseri kaldırımdan kimsenin geçmemesi muhtemel yaralanmaların önüne geçti.

İzmit Körfezi\'nde Fırtına
Kaynak: İHA

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