Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te bir araçta arama yaptı. Aramada bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmit'te 1350 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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