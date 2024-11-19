İzmit'te 15 El Ateşle Cinayet: 3 Sanığa Müebbet İstemi - Son Dakika
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İzmit'te 15 El Ateşle Cinayet: 3 Sanığa Müebbet İstemi

İzmit\'te 15 El Ateşle Cinayet: 3 Sanığa Müebbet İstemi

İzmit'te bir gencin sokakta öldürülmesiyle ilgili 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

19.11.2024 17:10
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 30 yaşındaki gencin sokak ortasında tabancayla 15 el ateş edilerek öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 sanık hakkında müebbet hapis talep edildi.

Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta 19 Ekim 2022'de meydana gelen olayda, husumetli iki grup sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Abdullah A. (31), Çağrı T. (23) ve Ömer K. (32) isimli 3 arkadaş, diğer grupta bulunan Emrah Akkuş'a (30) kurşun yağdırdı. Olay sonrasında 3 şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Emrah Akkuş hayatını kaybetti, yaralanan arkadaşı Mehmet C. ise hastanede tedavi altına alındı. Yapılan araştırma neticesinde olaya karışan Abdullah A., Çağrı T. ve Ömer K. ile "Delilleri yok etmek" şüphesi bulunan Nilüfer A. (22) gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında Nilüfer A. serbest bırakıldı, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Abdullah A., Çağrı T. ve Ömer K.'nin yakın arkadaş oldukları belirtildi. Emrah Akkuş'un olaydan bir gün önce Abdullah A.'nın işletmeciliğini yaptığı eğlence mekanına gittiğinin vurgulandığı iddianamede, burada kavga çıktığı ve olayda Abdullah A. ile bazı arkadaşlarının darp edildiği ifade edildi. İddianamede, bu husumetten dolayı Abdullah A.'nın olay saatinden önce arkadaşları Ömer K. ve Çağrı T.'ye "Olay var toplanın" şeklinde sözler söyleyerek şüphelileri eğlence mekanına çağırdığı, şahısların olay saatine kadar eğlence mekanı civarındaki sokaklarda Emrah Akkuş'u arayıp sordukları bilgisine yer verildi. Ayrıca iddianamede, tartışma sırasında sanıkların daha önceden bu olay için aldıkları silahlarla yakın mesafeden çok sayıda ateş etmeleri sonucunda Emrah Akkuş'un öldürüldüğü vurgulandı.

"Silahla vurduktan sonra defalarca ağabeyimin başını tekmelediler"

Nilüfer A. hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan, Abdullah A., Çağrı T. ve Ömer K. hakkında ise "Tasarlayarak kasten öldürme", "Olası kastla silahla yaralama", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından açılan davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan şikayetçi olan maktulün kız kardeşi Ezgi Akkuş, "Sanıklar planlayarak ağabeyimi öldürdü. 2 yıldır çok büyük acılar yaşadık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istiyorum. Silahla vurduktan sonra defalarca ağabeyimin başını tekmelediler" diye konuştu.

3 sanık hakkında müebbet hapis talebi

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği ancak eylemin tasarlanmasına dair zaman, süre, soğukkanlılık gibi unsurların gerçekleşmediği belirtildi. Ayrıca mütalaada, sanıkların üzerlerine atılı silahla kasten öldürme suçunu işlediklerinin sabit olduğu ifade edildi.

Mütalaada, sanıklar Çağrı T., Abdullah A. ve Ömer K.'nin, kasten öldürmeye iştirak suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Ayrıca, sanıklardan Ömer K.'nin maktulün yanında bulunan arkadaşı Mehmet C.'yi yaralama suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz sanık Nilüfer A. hakkında ise kendisine teslim edilen tabancayı sakladığı gerekçesiyle suç delillerini gizleme suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, avukatların savunma hazırlıkları için süre talebi üzerine duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te 15 El Ateşle Cinayet: 3 Sanığa Müebbet İstemi - Son Dakika

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