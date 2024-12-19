İzmit'te 46 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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İzmit'te 46 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 46 yaşındaki Kıyasettin Çelebi, evinde asılı halde bulundu.

19.12.2024 23:31
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46 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 46 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Erenler Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 9 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları eve girdiklerinde Kıyasettin Çelebi'yi asılı halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Çelebi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, ev ve çevresinde incelemeler yaptı. Kıyasettin Çelebi, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te 46 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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