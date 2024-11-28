İzmit\'te 61 Yaşında Adam Ölü Bulundu

3.Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yakınlarının dünden beri haber alamadığı adam, evinde ölü bulundu.

Olay, Topçular Mahallesi Uygar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dünden beri İbrahim Maya'dan (61) haber alamayan yakınları evine gitti. İbrahim Maya'yı evde hareketsiz şekilde bulan yakını durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İbrahim Maya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre İbrahim Maya'nın mide kanaması sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis konuya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ