İzmit'te Alkollü Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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İzmit'te Alkollü Bıçaklı Kavga

İzmit\'te Alkollü Bıçaklı Kavga
17.06.2026 10:48
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İzmit'te alkollü iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı, koltukla müdahale görüntülendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü oldukları ve birbirlerini tanımadıkları belirtilen 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavga ve o esnada yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İzmit Marina mevkiinde B.G. (28) ile M.K.B. (21) arasında tartışma çıktı. Birbirini tanımadığı ve alkollü oldukları iddia edilen şahısların sataşması sonucu başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında M.K.B., tartıştığı B.G.'ye bıçakla saldırdı. Olayı ayırmak isteyen diğer bir şahıs ise çevrede bulunan ağır kafe koltuğunu yerinden kaldırarak saldırganın üzerine doğru fırlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kesici alet darbeleriyle yaralanan B.G., hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli M.K.B. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde; tartışmanın büyümesi, M.K.B.'nin bıçakla hamle yapması ve araya girmeye çalışan kişinin saldırganı durdurmak için koltuk fırlattığı o ilginç anlar yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Kavga, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te Alkollü Bıçaklı Kavga - Son Dakika

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