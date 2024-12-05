İzmit'te Bağlı Ceset Bulundu - Son Dakika
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İzmit'te Bağlı Ceset Bulundu

İzmit\'te Bağlı Ceset Bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde elleri ve ayakları bağlı halde bulunan cesedin İbrahim Demir'e ait olduğu belirlendi.

05.12.2024 17:13
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde bulunan erkek cesedinin 69 yaşındaki İbrahim Demir'e ait olduğu ortaya çıktı.

Ömer Türkçakal Bulvarı'ndan denize açılan balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 400 metre uzaklıkta suda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı. Cesedin, elleri ve ayaklarının bağlandığı tespit edildi. Yapılan incelemede cesedin 69 yaşındaki İbrahim Demir'e ait olduğu öğrenildi. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayı aydınlatmak için çok yönlü inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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