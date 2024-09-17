İzmit'te Bıçaklanma Olayı - Son Dakika
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İzmit'te Bıçaklanma Olayı

İzmit\'te Bıçaklanma Olayı

40 yaşındaki İsmet Ünal evinde bıçaklanarak ölü bulundu, abisi polis tarafından ifadesi için alındı.

17.09.2024 17:13
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisiyle birlikte yaşayan 40 yaşındaki İsmet Ünal, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis ağabeyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olay, Yenişehir Mahallesi Karaağaç Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi İsmet Ünal (40) ile yaşayan Z. Ünal, iddiaya göre, eve geldiğinde kardeşini kanlar içinde hareketsiz yatar vaziyette gördü. Z. Ünal'ın 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde İsmet Ünal'ın birden çok bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ve savcıya haber verildi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından İsmet Ünal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Abi Z. Ünal ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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